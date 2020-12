Giulia De Lellis, cosa le è successo a Dubai: “E’ tentato omicidio ho rischiato di soffocare”

Giulia De Lellis racconta sulle sue storie di Instagram un episodio sgradevole che le è successo in un noto ristorante di Dubai. L’influencer parla di “tentato omicidio” e racconta di aver rischiato il soffocamento.

“Stasera mi è capitata una cosa terribile, non mi era mai capitato in tutta la mia vita. Una cosa brutta, fastidiosa” scrive l’influencer.

Per poi proseguire e spiegare di aver mangiato un piccantissimo peperoncino jalapeño scambiato per un semplice peperone.

Giulia De Lellis mangia peperoncino piccante e rischia di soffocare

L’errore, alla giovane ragazza romana le è costato caro ed ha rischiato di soffocare.

Il racconto della serata: “Andiamo a mangiare in questo posto buonissimo e poi ad un certo punto mi stavo mangiando queste cose e mi becco involontariamente un jalapeño. Io inizio a masticarlo, lo mando giù e vado a fuoco”.

“Stavo soffocando, stavo per morire. Io non mangio piccante e vi lascio immaginare. Non riuscivo più a respirare, mi veniva da vomitare, il naso che colava, gli occhi che lacrimavano. Sono andata un attimo in bagno perché di questi tempi col Covid se uno tossisce sei rovinato”.

“Ero convinta che fosse un peperone. E’ tentato omicidio”

L’influencer prosegue nel racconto: “Giuro, l’ho preso pieno convinta che fosse un peperone. Cioè è tentato omicidio, stavo morendo. Una cosa mai provata prima”.

“Nessuno degli altri capiva la gravità della situazione. Il cameriere ha notato questo mio problema abbastanza palese ed è stato molto carino, mi ha portato del gelato e del pane e mi sono ripresa” ha concluso.

Accanto a lei, nel video postato su Instagram, appare il fidanzato Carlo Beretta che la prende in giro scherzando (fonte: Fatto Quotidiano, Instagram).