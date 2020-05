Giulia De Lellis incinta di Andrea Damante? Quel pancino sospetto...

ROMA – Giulia De Lellis sarebbe incinta di Andrea Damante. I social non hanno dubbi dopo la pubblicazione su Instagram di una stories sospetta da parte dell’influencer.

A scoprire la presunta gravidanza della De Lellis sono state le fan della 24enne, sempre molto attente ai dettagli.

Ad aver innescato il gossip sulla presunta gravidanza è stata un breve video postato da Giulia.

Nel promuovere un brand di abbigliamento, l’influencer si è mostrata con un abitino molto morbido che ha mostrato quello che sembra essere un pancino sospetto.

Inoltre la mano della De Lellis si è fermata proprio sulla pancia, come a voler accarezzare il bebè in arrivo.

In una storia successiva, la 24enne ha condiviso alcuni orsetti, che nell’iconografia comune sono simbolo di infanzia.

In realtà si tratta di una parte del regalo di Andrea Damante per l’anniversario della scelta a Uomini e Donne ma per alcuni follower sarebbero delle prove concrete di qualcosa di nuovo e inatteso nell’aria.

Giulia De Lellis è tornata con Andrea Damante da poco più di due mesi.

La coppia ha passato la quarantena insieme a Pomezia per poi spostarsi insieme a Milano.

E proprio ieri hanno festeggiato i quattro anni dalla scelta di Uomini e Donne. (fonte IL GIORNALE)