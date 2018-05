Giulia De Lellis si sfoga su Instagram: “Andrea Damante mi rivede nell’anno del mai”

ROMA – Cosa c’è dietro la rottura tra Andrea Damante e Giulia De Lellis? Nonostante non sia mai stato rivelato il motivo della loro separazione, in tanti hanno vociferato di possibili tradimenti da parte di Andrea.

Su Instagram, intanto, Giulia è stata durissima con Andrea Damante:

In questa situazione nessuno parla perché non conviene, elementare no? Se invece lo facessi io potrei disintegrare volti … Damante mi rivede l’anno del mai, forse … ma questo lo sa bene. Ora lo sapete anche voi così qualche anima bella se ne farà una ragione, come presto ho dovuto fare anch’io”.

