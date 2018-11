ROMA – Giulia De Lellis in compagnia di Irama. E’ scattato l’amore? La ex corteggiatrice di “Uomini e Donne”, 22 anni. è stata vista insieme a Irama, il vincitore della scorsa edizione di “Amici”.

Irama, vero nome Filippo Maria, èp stato immortalato insieme alla bella corteggiatrice dal sito “SpySee” durante una cena. I due sono seduti al tavolo l’uno accanto all’altra, tra calici di vino rosso, sorrisi e sguardi languidi.

Stando a quanto riporta il portale, i due si sarebbero anche lasciati andare ad un romantico bacio. Al momento si tratta solo di indiscrezioni. Se venissero confermate, si tratterebbe del primo amore sbocciato tra due concorrenti delle trasmissioni della Fascino, la casa di produzione di Maria De Filippi.

Lei è single da quando ha troncato in primavera con Andrea Damante, conosciuto proprio a Uomini e donne nel 2016. Irama, invece, non ha mai comunicato relazioni ufficiali.

Giulia De Lellis è nata nel 1996 a Roma. Giulia è una fashion influencer ed ex corteggiatrice di ‘Uomini e donne’, diventata famosa a seguito della storia proprio del tronista Andrea Damante. L’amore tra i due è naufragato dopo due anni. La giovane, nel frattempo è diventata molto nota nekl campo dello stile e della moda, con un profilo Instagram che conta più di 3 milioni di seguaci., ma nel tempo la ragazza è diventata un vero e proprio riferimento per le più giovani in fatto di moda e stile. Ad oggi il suo profilo Instagram conta più di 3milioni di follower.

La posizione di Giulia Tascione, la ex di Irama.

La foto della De Lellis e Irama che si danno un bacio circola sul web e interviene Giulia Tascone, (la ex?) di Irama.L’ex fidanzata accusa: “Meno di una settimana fa mi ha detto che mi amava, complimenti!”. La 21enne milanese accusa il vincitore di “Amici di Maria De Filippi” di averla presa in giro pubblicando su Instagram un secondo link in cui spiega:”Le persone si dimostrano sempre per quello che sono! Sono troppo intelligente per competere con gente di un certo calibro”.