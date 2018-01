ROMA – Giulia De Lellis e Belen Rodriguez sono due delle influencer più importanti di Instagram e hanno deciso di incontrarsi. Non poteva che nascere, da questo incontro a cena dove tutta la famiglia della showgirl argentina era riunita, un simpatico siparietto. E così la fidanzata di Andrea Damante ha ben deciso di dare lezioni di italiano proprio alla bella Belen.

La De Lellis ha partecipato all’ultima edizione del Grande Fratello Vip proprio insieme a Cecilia e Jeremias Rodriguez, i fratelli della bella argentina, e tra loro era nata nella casa del reality show una bella amicizia. Le due hanno così iniziato a seguirsi anche sui social e, alla fine come scrive il Messaggero, finalmente si sono incontrate. Proprio in quell’occasione la De Lellis ha ben pensato di dare lezioni di congiuntivo e tempi verbali a Belem, lei che nel reality è stata ricordata per le sue gaffe su storia e geografia, in cui appariva evidentemente impreparata: