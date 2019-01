ROMA – Giulia De Lellis rivela: “Non è vero che non ho mai letto un libro. Ne ho letti… due”. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, via Instagram, spiega: “Devo assolutamente dirvi una cosa che scioccherà molti di voi. Vi ho mentito. Perché ho detto che non ho mai letto un libro quando, in realtà, ne ho letti due”.

E quali sono, di grazia, questi due libri? “Il piccolo Principe” e… “The Little Pink Book”. Poi la De Lellis però precisa: “Ok, non avrò letto chissà quante pagine, chissà che dimensioni. Più che un libro, ‘The Little Pink Book’, è una piccola guida. Il primo che ho letto è stato sulle borse. Quando ho scoperto quello delle scarpe, ho letto anche quello. Purtroppo… ho il problema della lettura. Un po’ mi annoia”.

La De Lellis poi, fidanzata con il vincitore di “Amici”, Irama, torna a parlare di ciò che più le compete: lo smalto del fidanzato. “Gliel’ho messo io lo smalto – rivendica – Ma chi ha la fortuna di avere un fidanzato che mette lo smalto?”.