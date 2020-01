Giulia De Lellis, paura per il coronavirus. Con la mascherina in aeroporto: “Volevo anche i guanti”

ROMA – Giulia De Lellis si è mostrata in aeroporto, poco prima di prendere un volo, indossando una mascherina per paura di contrarre il coronavirus, il virus che in Cina ha già causato più di 200 morti.

La influencer e fidanzata del pilota di MotoGP Andrea Iannone, ha raccomandato i suoi fan di indossare sempre la mascherina, soprattutto in luoghi ad alto rischio come gli aeroporti. Proprio sulle stories di Instagram appare con la bocca coperta per il pura del contagio: “Non si trovano più di nessun tipo – ha spiegato – neanche quelle leggere. Meglio queste che nulla, volevo anche i guanti”.

Giulia non ha mai nascosto di essere ipocondriaca e, a volte, troppo eccessiva nel preoccuparsi per la paura di prendere qualche malattia: “Ve lo giuro non è per fare allarmismi, io sono veramente una super ansiosa per queste cose quindi magari sarà in un esempio molto sbagliato in queste ore, in questi giorni, mi dispiace però io sono veramente troppo ipocondriaca. Capitemi, scusatemi, perdonatemi!”.

L’ex tronista aveva ribadito più volte questa sua ansia e lo aveva spiegato anche ai tempi del Grande Fratello Vip: “Se in discoteca c’è uno che conosco di vista e mi chiede un tiro di sigaretta – disse nella casa -, e non so se è gay o un drogato, io pur di non fumarla più gliela lascio, dico ‘non mi va più’. Lo stesso con un cocktail, se questi vogliono un goccio io glielo lascio”. (fonte INSTAGRAM)