ROMA – Grande fermento per l’arrivo sugli scaffali del libro di Giulia De Lellis, ‘Le corna stanno bene su tutto’, in uscita il 17 settembre. L’influencer ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha voluto fare chiarezza dopo alcuni articoli usciti in seguito alla pubblicazione di alcuni estratti dal suo libro che potrebbero riguardare il suo ex Andrea Damante.

C’è infatti un passaggio in cui Giulia racconta di aver seguito delle diete specifiche e delle intense sessioni di allenamento per compiacere i desideri del suo ex fidanzato. Dopo le discussioni social nate in seguito a quanto letto da alcuni follower, la De Lellis ha colto l’occasione per fare delle precisazioni in merito. “Ovvio che la persona in questione sapeva che sarebbe uscito questo libro – rivela su Instagram -. Io prima di fare il grande passo avevo messo al corrente chi di dovere, sono molto corretta”.

“Ho visto che sono stati visti dei pezzettini del mio libro, anche piccati – ha detto la De Lellis -. Vi chiedo di leggerlo, oppure se non ne avete voglia di non parlare a caso ma di approfondire magari un minimo l’argomento, perché sulle basi del nulla si tirano delle conclusioni che non hanno senso. Visto che siete curiosi, se ancora non avete capito di che parla, è la mia storia. Parla di un amore grande che ho provato, di un dolore assurdo quasi mortale che ho superato, di come sono riuscita a superare un tradimento e di chi come me si è trovato a vivere una situazione del genere, in amore o in amicizia, a qualsiasi età e in qualsiasi fase. Quello che principalmente voglio comunicare con il libro non è gossip, ma semplicemente la mia storia e il piacere di dimostrare che nonostante il brutto, lunghissimo e fastidioso viaggio che dobbiamo ritrovarci a vivere quando ci capita una situazione del genere, vi posso garantire che alla fine c’è una luce. Se l’ho trovata io la può trovare chiunque”. (fonte INSTAGRAM)