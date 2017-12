ROMA – Anche Giulia De Lellis ha rifiutato l’invito di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5. La quarta classificata del reality show Grande Fratello Vip avrebbe deciso di snobbare la regina dei salotti di Canale 5 e dietro questo “affronto” potrebbe esserci lo zampino di Belen Rodriguez.

La fidanzata di Andrea Damante aveva rinunciato all’Isola dei Famosi, forse proprio per collaborare con la D’Urso. Ma dopo quella rinuncia non si è più vista nelle sue trasmissioni, fino all’arrivo del Grande Fratello Vip. Ma che tra Belen e la D’Urso non scorra buon sangue è noto da tempo. Dopo una discussione infatti le due non si rivolgono più la parola ed è difficilissimo vederle insieme, anzi impossibile.

La sorellina Cecilia Rodriguez col nuovo fidanzato Ignazio Moser, conosciuto proprio nella casa, e il fratello Jeremias non sono mai stati ospiti di Barbara D’Urso, al contrario di altri concorrenti. Anche Giulia sembra aver rifiutato l’invito a Pomeriggio 5, scrive Leggo, forse proprio per la sua nuova amicizia con i Rodriguez: