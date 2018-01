ROMA – C’è del tenero tra Giulia Latini e Luca Onestini? L’ex corteggiatrice del bel tronista e concorrente del Grande Fratello Vip lo ha sempre sostenuto, ma ha sottolineato che tra i due c’è solo una bella amicizia. Una conferma che potrebbe arrivare coi rumors di un nuovo amore per la Latini, che su Instagram ha pubblicato una foto con un ragazzo misterioso.

La Latini ha pubblicato una Instagram Story in cui si mostra in braccio ad un misterioso ragazzo, commentandola con un semplice cuore. Sembra proprio dunque aver dimenticato Onestini, soprattutto dopo che il suo nome era stato associato al tronista dalla ex fidanzata di lui, Soleil Sorge, per via di un presunto flirt mai sopito, come scrive il sito TvDaily: