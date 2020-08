“Amo le donne. Qualche corteggiatore ci resta di sasso”. Parola di Giulia Latorre, figlia di Massimiliano, uno dei due marò arrestati dalla polizia indiana nel 2012.

Giulia Latorre intervistata al Corriere della Sera racconta la sua omosessualità: “Mi piacciono le donne”, afferma. “Spesso gli approcci con chi ci prova in spiaggia sono divertenti. Quando rispondo che amo le donne qualcuno ci resta di sasso, ma pazienza”.

Giulia Latorre ha 26 anni ed è molto popolare sui social network. Quest’estate fa la bagnina in provincia di Taranto. Il suo coming out risale al 2016, quando in una lettera aperta pubblicata sulla pagina Facebook di “OmofobiaStop” aveva scritto, difendendo le unioni civili: “Noi omosessuali abbiamo il diritto di essere felici”.

La giovane non teme che il suo orientamento sessuale possa essere un ostacolo ad una possibile carriera militare perché “per fortuna – afferma – oggi le cose stanno cambiando”.

“Ho fatto anche la mini-naja nella Marina, mi piacerebbe molto entrarvi, anche se quando penso ai lunghi periodi lontano da terra mi viene una leggera vertigine. Però in testa ho da sempre le Forze Armate: i Carabinieri, per esempio. Faccio concorsi, mi preparo, mi alleno”.

Giulia e la televisione.

“Se mi interessa la televisione? Mi piace l’idea di lavorarci, anche se non cerco pubblicità per me stessa. Io sono una che ama fare sport, scherzare, fare battute, sono una ragazza molto estroversa. Nell’uniforme mi sento bene ma mi sento bene anche in mezzo agli altri, non è una contraddizione. Il cattivo rapporto con mio padre è purissima invenzione, ci sentiamo spesso e sia lui che mia madre hanno sempre appoggiato le mie scelte”. (Fonte Il Corriere della Sera).