Giulia Provvedi tradita? Il fidanzato Pierluigi Gollini risponde così

ROMA – Giulia Provvedi ha scoperto del presunto tradimento del fidanzato Pierluigi Gollini durante la diretta del Grande Fratello Vip. Un gossip che ha scatenato tantissime voci sulla relazione tra il portiere dell’Atalanta e la Donatella. A rispondere a tutti ci ha pensato Gollini, pubblicando una stories su Instagram dedicata proprio alla sua Giulia accompagnata da un messaggio che non lascia dubbi: “Ti amo e non vedo l’ora di riabbracciarti”.

I rumor sul tradimento si fanno insistenti in rete e sui social network, tanto che Ilary Blasi e Alfonso Signorini hanno deciso di informare Giulia nella casa del reality show. La Provvedi è rimasta sconvolta e distrutta dal dolore alla sola idea e mentre le voci si affollano, a fare chiarezza ci pensa il diretto interessato. Il portiere dell’Atalanta ha pubblicato una foto in cui appare abbracciato alla sua Giulia e la didascalia non lascia margine di equivoco: “Giulia sei fortissima! Così come lo è il nostro amore, ti amo e non vedo l’ora di riabbracciarti, io ti aspetto!”.

Intanto Deianira Marzano, influencer e opinionista di Barbara D’Urso, continua ad attaccarlo sui social: “Ovviamente io non ero nella camera da letto di Gollini. Però gli atteggiamenti in discoteca erano molto intimi. Perché Giulia merita di essere felice”. Il chiarimento di Gollini forse non sarà sufficiente a porre la parola fine al gossip.