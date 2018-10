ROMA – Questa volta sulla coppia Giulia Salemi-Francesco Monte che si è formata nella casa del Grande Fratello Vip parla la madre della influencer italo-persiana, Fariba Tehrani, e mette a tacere i pettegolezzi sul passato amoroso della figlia.

Intervista a Mattino 5, la signora Tehrani ha cercato di fare chiarezza sulla lite a distanza tra la figlia e Cecilia Rodriguez, che di recente la ha accusata di “puntare ai ragazzi della sua famiglia” per ottenere attenzione mediatica.

In passato, infatti, Giulia Salemi ha avuto un flirt con Jeremias Rodriguez, fratello di Cecilia e Belen, con l’ex di Belen Andrea Iannone e adesso con l’ex di Cecilia Francesco Monte.

“Mi dispiace molto aver letto certe dichiarazioni – ha detto la Tehrani – Perché Giulia parla sempre bene di Cecilia. La storia con Iannone risale al 2015. L’ho appreso io stessa dal settimanale Chi perché io e mia figlia parliamo molto poco e vengo a sapere ciò che la riguarda solo tramite la stampa. Comunque il fatto di Iannone risale a prima che lui si mettesse con Belen”.

Riguardo a Jeremias, ha spiegato ancora la madre di Giulia, “l’interesse era reciproco ma si è risolto in un nulla di fatto. Si cercavano eccetera, ma non sono mai arrivati al bacio”. Infine, su Francesco Monte: “Da ragazzina era pazza di lui. Mi riferisco ai tempi in cui lui era tronista a Uomini e donne. Noi tutti le abbiamo augurato di trovare l’amore nella Casa”.