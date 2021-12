Brutta sorpresa per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli in vacanza a Parigi. La coppia di influencer è rimasta senza cena dopo essere stata cacciata da un lussuoso ristorante, prenotato settimane prima.

A raccontare la disavventura è la stessa Salemi dalle sue Story di Instagram, non nascondendo una certa dose di risentimento. “I francesi sono i peggiori – ha scritto – i più maleducati, i più cafoni”.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli cacciati dal ristorante perché in ritardo

Salemi e Pretelli, secondo il racconto della influencer, si sarebbero presentati al ristorante con mezzora di ritardo. Ragione per cui il maître del lussuoso locale li avrebbe mandati via al loro arrivo, nonostante avessero prenotato con largo anticipo.

Il loro tavolo, non vedendoli arrivare, è stato dato ad un’altra coppia. Di qui la rabbia di Giulia Salemi: “Siamo arrivati con mezz’ora di ritardo perché non trovavamo il posto – ha spiegato la influencer – e perché qua non si capisce niente oltretutto e ci hanno rimbalzato e mandati via”.

Lo sfogo di Giulia Salemi su Instagram

Giulia Salemi si è quindi sfogata con i suoi follower precisando che: “Non ci hanno fatto ordinare con una cena già prenotata e pagata settimane fa”.

“Sono senza parole. Che maleducazione, che arroganza, che cafoni. Abbiamo pregato i proprietari di farci sedere visto che erano le 10:30 e prendevano prenotazioni fino a quell’ora, ma non c’è stato nulla da fare”. Quindi si è vendicata: “Non andate mai qua!”, ha concluso.

Basterà una sera a letto senza cena a rovinare la vacanza della coppia?