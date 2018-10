ROMA – Giulia Salemi in atteggiamenti equivoci durante un reality. La modella di origini persiane protagonista del Grande Fratello Vip in corso, è stata pizzicata proprio in questo reality sotto le coperte con l’ex tronista Francesco Monte. Ora spunta però anche un vecchio filmato che si reiferisce ad un altro reality.

Giulia, nella Casa chiacchiera molto con Monte. All’ex tronista, la modella avrebbe infatti ammesso di aver baciato Jeremias Rodriguez, con il quale invece aveva smentito il flirt in puntata durante la diretta. A parlare di una relazione tra i due era stata Cecilia Rodriguez.

Giulia Salemi ha invece smentito un flirt con Andrea Iannone, ex fidanzato della sorella Belen. L’influencer italo-persiana ha raccontato di essere uscita con Iannone, senza però che il rapporto tra i due si evolvesse: “Io non ho avuto nessun flirt con Iannone. Un’uscita di gruppo quattro anni fa, lui era in Moto 2. Un evento a Lugano”.

Fondamentalmente anche con Jeremias, secondo quanto raccontato dalla Salemi. Con Jeremias sembra non esserci stato nulla se non “solo due uscite di gruppo”. La risposta della Salemi non convince però Monte che domanda se ci fosse stato anche altro. L’influencer a questo punto dichiara che tra i due c’è stato un bacio e nulla di più: “Abbiamo passato una serata insieme… Un bacio [..]”. Poi spiega che l’iniziativa sarebbe stata di lui e conclude: “Io non voglio passare per gatta morta”.