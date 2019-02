ROMA – Giulia Salemi, dopo la fine del Grande Fratello Vip, ha espressamente detto di voler intraprendere un percorso lavorativo diviso e diverso rispetto a quello della mamma. Fariba, durante il reality, è stata un genitore molto presente per Giulia. Le sue ospitate ai talk televisivi e le interviste rilasciate, spesso, sono finite con l’interferire il percorso della figlia nella casa più spiata di Italia.

Molti fan della Salemi, e a volte anche lei, sono arrivati addirittura ad affermare che sia stata colpa di Fariba l’eliminazione repentina di Giulia dal Gf Vip. Tutto questo, alla fine, ha spinto la ragazza a prendere le distanze dalla madre.

Nelle ultime ore però Fariba ha pubblicato una vecchia foto con dedica alla madre, che ormai non c’è più, abbracciata alla figlia Giulia. E sotto l’immagine un messaggio che sembrerebbe dire tanto sul suo attuale rapporto con la Salemi. “Stasera lontano da te… si capisce quanto soli e irrequieti siamo senza i nostri cari. Quanto è bello esserci per loro. Quindi sacrifichi la tua vita per felicità del tua madre, peccato che la mia non c’è più, allora dai tutto il tuo amore a chi c’è ancora!”.