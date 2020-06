ROMA – Cena a lume di candela per Giulio Berruti e Maria Elena Boschi. L’ex ministra e l’attore sono stati paparazzati dal settimanale Chi, in edicola mercoledì 10 giugno, in un ristorante di Roma.

I due, che non hanno mai nascosto la loro tenera amicizia, sono tornati a frequentarsi dopo i duri mesi di lockdown. Nessun gesto d’affetto però tra loro, che hanno osservato diligentemente le regole del distanziamento sociale.

Solo sorrisi e sguardi complici. Già un anno fa la coppia era stata vista insieme ad uno degli eventi più esclusivi del Fuori Salone di Milano: il party di Toilet Paper seguito dalla cena di Maurizio Cattelan.

Ma all’epoca entrambi avevano smentito categoricamente il flirt, affermando di essere solo amici. Anche perché Berruti era fidanzato con l’attrice e produttrice austriaca Francesca Kirchmair.

Chissà se, ora che anche lui è tornato single, non sbocci finalmente l’amore? (Fonte: Chi).