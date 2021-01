Giulio Berruti andrà all’Isola dei Famosi e chiederà a Maria Elena Boschi di sposarlo in diretta? Ecco la verità

Giulio Berruti andrà all’Isola dei Famosi e chiederà in diretta a Maria Elena Boschi di sposarlo.

Questa la notizia, parola più, parola meno, che ha lanciato il settimanale Nuovo.

Tutto vero? Andrà proprio così? Vedremo questa vedremo? Giulio Berruti andrà all’Isola dei Famosi e, tra una sfida e l’altra, tra una passeggiata in spiaggia e l’altra, guardando fisso verso la telecamera chiederà a Maria Elena Boschi di sposarla? Vedremo tutto ciò sui nostri schermi o cellulari o tablet?

No, sembra proprio di no. Come no? Sembra proprio di no perché poco dopo la pubblicazione della notizia da parte del settimanale Nuovo è arrivata la smentita di, udite udite, lo stesso Giulio Berruti.

La smentita di Giulio Berruti

Scrive il Berruti su Instagram:

“Ci tengo a precisare che mi è stato chiesto di valutare la partecipazione all’Isola dei famosi in qualità di co-conduttore inviato, e non come concorrente. Sarebbe per me una bellissima esperienza, tuttavia temo non compatibile con gli impegni lavorativi negli USA. Perciò ringrazio Mediaset, Banjai, la produzione esecutiva del programma, sperando in un’altra occasione. Ps. Ottimi sceneggiatori questi giornalisti. #prestiamolialcinema”.

Quindi: no, Giulio Berruti non andrà all’Isola dei Famosi. E no: Giulio Berruti non chiederà in diretta alla sua Maria Elena Boschi di sposarlo.