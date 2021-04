Giulio Berruti si vaccina e sui social scoppia il caso. A scatenare le polemiche è stata una foto, postata tre giorni fa, dal fidanzato di Maria Elena Boschi mentre riceveva la prima dose del vaccino anti Covid.

Tanto è bastato per scatenare dure critiche: il bell’attore, 36 anni, è stato accusato di essere troppo giovane e di aver sorpassato anziani e fragili che non sono ancora vaccinati.

Al punto che lo stesso Berruti ha dovuto poi spiegare di essere in realtà uno degli ultimi medici vaccinati nel Lazio.

Giulio Berruti, la foto del vaccino

“Prima dose fatta. Vaccinatevi. Senza paura”, aveva scritto Berruti su Instagram accanto alla foto che lo ritraeva col pollice alzato, mentre sull’altro braccio gli veniva somministrato il vaccino.

Tra i commenti in calce alla foto sono presto comparse le prime allusioni su ipotetiche corsie preferenziali riservate all’attore. “Beato te. A noi poveri comuni mortali ci vaccineranno nel 2000 e mai”, ha commentato qualcuno. Qualcun altro si domanda: “Perché un under40 ha ricevuto il vaccino?”.

Mentre altri più sdegnati sottolineano: “Ho una collega malata oncologica di 48 anni con fragilità e non è ancora stata contatta per il vaccino. Vogliamo parlarne?”.

Giulio Berruti: “Per chi non lo sapesse, sono un dentista”

A replicare alle accuse è quindi intervenuto lo stesso Berruti: “Per chi non lo sapesse – scrive – mentre lavoravo come attore per pagare le mie spese, ho studiato come dentista per 11 anni e ho preso una specializzazione in Estetica del sorriso e ortodonzia”.

“Mentre giro i film, lavoro ancora come dentista per rimanere informato su come le tecniche stanno evolvendo”, ha aggiunto.

Berruti, quindi, si sarebbe vaccinato in quanto dentista iscritto all’ordine dei medici. Nessuna irregolarità.

Non è tardato a quel punto ad arrivare un altro commento critico: “Chissà perché ma tra quei pochi odontoiatri che conosco nessuno è ancora vaccinato. Non capisco comunque questa smania di spettacolarizzare il fatto che lei sia vaccinato. Prevale l’attore che è in lei?”

Giulio Berruti: “Io tra gli ultimi medici vaccinati del Lazio”

Alla domanda ha voluto rispondere ancora una volta Berruti. “Prevale la voglia di spiegare alle persone con l’esempio che la scienza e la medicina saranno sempre meglio di qualche blog complottista o di strampalate teorie da bar sulla pericolosità assoluta dei vaccini”.

“Ps: non so in quale regione viva ma nel Lazio si prevedeva di vaccinare – a detta dell’ordine dei medici – tutti gli odontoiatri entro il mese di febbraio. Ho tantissimi colleghi medici e odontoiatri più giovani di me tutti già vaccinati da tempo. Io, a detta della Asl, sono risultato tra gli ultimi”.

Giulio Berruti, c’è anche chi lo difende

Tanti si sono mossi anche in difesa dell’attore: prima qualcuno ha ipotizzato che fosse una persona con fragilità per patologie, poi qualcun altro ha ricordato che Berruti “è odontoiatra”.

“Io ogni volta mi chiedo quanta cattiveria buttate sui social! Prima di parlare, informatevi! Oltre ad essere attore è medico odontoiatra ed esercita la professione! Quindi ha tutto il diritto di ricevere il vaccino come gli anziani e tutte le categorie a rischio!”, ha sottolineato una utente schierandosi in difesa dell’attore.

Ma la risposta non ha convinto tutti: “Se non eserciti la professione per senso civico dovresti lasciare la dose a chi ne ha veramente bisogno! Posso essere medico ma se sono in pensione aspetto il mio turno in base all’età”, ha commentato un altro.