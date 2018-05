ROMA – Giuseppe Conte è il premier incaricato di formare il governo targato Lega-M5s e ora la sua vita privata finisce al centro del gossip. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Al suo fianco nelle occasioni ufficiali non ci sarà una first lady, dato che Conte risulta essere single. Della sua vita privata si sa pochissimo, a parte che ha una ex moglie, Valentina, e un figlio di 10 anni, Niccolò.

Stando alle indiscrezioni pubblicate da Il Giornale, il premier scelto da Matteo Salvini e Luigi Di Maio per guidare il governo frutto della loro alleanza non ha al momento una compagna. La sua ex moglie è stata intervistata però dall’Ansa in merito allo scandalo sul suo curriculum e su Stamina, ma ha replicato secca: “Sarà un buon premier, quelle sul curriculum e su Stamina sono tutte stupidaggini”.

Per il Giornale, Valentina sarebbe la figlia del direttore del Santa Cecilia, ma l’indiscrezione non è stata né smentita, né confermata. Le notizie sul premier e sulla sua vita privata al momento sono dunque davvero poche, ma ben presto gli italiani spinti dalla curiosità inizieranno a cercare risposte.