LOS ANGELES – Ai Golden Globes tutte le attrici si sono presentate con un vestito nero a lutto per lo scandalo Weinstein. Tutte tranne l’attrice californiana Blanca Blanco, che si è presentata vestita di rosso.

Solo poche ore prima Oprah Winfrey, produttrice, presentatrice e attrice, aveva parlato di “un nuovo giorno che si profila all’orizzonte”. “Dire la nostra verità è lo strumento più potente che abbiamo, e sono particolarmente orgogliosa e ispirata da tutte le donne che si sono sentite abbastanza forti da alzare la loro voce e condividere le loro storie personali”, ha detto con appassionata eloquenza. “Per troppo tempo le donne non sono state ascoltate o credute se hanno osato dire la verità sul potere di questi uomini. Ma è finita”. “Quando quel nuovo giorno finalmente si alzerà, sarà grazie a tante donne magnifiche – molte delle quali sono proprio qui stasera – e ad alcuni uomini abbastanza straordinari, che lottano duramente per diventare i leader di un tempo in un in cui nessuno debba dire ancora Me too“.

