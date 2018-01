LONDRA – Il 2018 sarà un anno di fiori d’arancio per la Casa Reale britannica. Non ci saranno solo le nozze di Harry e Meghan Markle, il 19 maggio, ma anche quelle della principessa Eugenia, 27 anni.

Buckingham Palace ha annunciato che la secondogenità di Sarah Ferguson e del principe Andrea avverrà in autunno. Lei e il suo fidanzato storico, il mercante di vini Jack Brooksbank, 31 anni, si sono infatti fidanzati in Nicaragua all’inizio di gennaio.

L’annuncio ufficiale delle nozze in autunno è stato dato da Buckingham Palace con un comunicato, proprio come per Harry e William.

Le nozze si terranno alla St George’s Chapel del castello di Windsor, lo stesso luogo scelto dal principe Harry e Meghan Markle per il loro matrimonio in programma a maggio. Nel comunicato i genitori di Eugenia si dicono “entusiasti” dell’annuncio.