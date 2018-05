ROMA – Appena uscito dalla casa del Grande Fratello, Filippo Contri sente già la mancanza di Lucia Orlando. Così il primo pensiero social dell’ex inquilino della casa più spiata d’Italia è tutto per lei. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,-Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] In una Instagram story Filippo ha dedicato un romanticissimo messaggio d’amore a Lucia.

La dedica è una canzone di Nesli intitolata “Andrà tutto bene” e le parole scelte da Filippo sono dolcissime: “Se ti dico non ti preoccupare, che alla fine ne usciremo insieme, anche al costo di dover lottare”.

Ospite di Pomeriggio 5, Filippo ha poi spiegato a Barbara D’Urso il perché di quella dedica: “Il Grande Fratello ci ha chiesto se avessimo una canzone in comune, ma non ce l’avevamo. E così ho scelto questa, mi piace l’idea di lottare insieme”.

Il consulente finanziario e la bella commessa si sono salutati martedì nella casa del Grande Fratello. I due si sono dovuti separare per volere del pubblico che ha scelto di mandare in finale Lucia ed eliminare Filippo. Ma la lontananza sarà brevissima: lunedì 4 giugno c’è infatti la finalissima e Lucia potrà correre a riabbracciare il suo