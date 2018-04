ROMA – Non ci sono solo i messaggini a Lucia Bramieri nel passato di Simone Coccia Colaiuta. A quanto pare il fidanzato dell’onorevole Stefania Pezzopane (Pd) e attuale concorrente del Grande Fratello, avrebbe tentato approcci discutibili anche con altre donne. A rivelarlo è stata Floriana Secondi, vincitrice della terza edizione del reality, che a Domenica Live ha confessato di aver ricevuto lo stesso genere di messaggi e non solo.

“Stimo molto Stefania ma penso che Simone le abbia raccontato tante bugie – ha spiegato Floriana nel salotto di Barbara D’Urso – L’ho aiutato molto, mi aveva detto di avere bisogno, ha vissuto per un anno e mezzo a casa mia con mio figlio, l’ho mantenuto, gli ho pagato anche la palestra, la benzina della macchina. Ci sono persone che possono testimoniarlo”.

A quel punto la D’Urso le domanda: “C’era una relazione tra te e Simone Coccia?”. Ma l’ex gieffina ci tiene a precisare: “No, non avevamo nessuna relazione, non lo avrei toccato nemmeno con una canna da pesca, non mi piace, non è il mio tipo neanche a livello estetico. Ci ha provato mille volte, perfino quando ero a letto con mio figlio. Pensavo davvero avesse bisogno, sua mamma viveva a L’Aquila, c’era stato il terremoto… io da piccola sono stata abbandonata, per questo l’ho aiutato. Racconta tante fandonie”.

Ma non è tutto perché quando Barbara D’Urso torna a parlare dei contenuti di una chat bollente tra Simone e Lucia Bramieri, Floriana commenta: “Immagino ci siano anche foto hard come quelle che mandava a me, senza che nessuno gliele chiedesse”. Un commento che il pubblico a casa ha subito colto, andando a ripescare sul web altri episodi simili. Non è la prima volta infatti che il toy boy della Pezzopane finisce al centro di tali chiacchiere.