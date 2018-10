ROMA – Francesco Monte e Giulia Salemi, c’è del tenero tra i due? Una cosa è certa: all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, l’influencer italo-iraniana e l’ex di Cecilia Rodriguez si attraggano e si respingono continuamente.

La sera di ieri, mercoledì 17 ottobre, l’ex tronista ha intanto fatto una gaffe: ha chiamato l’influencer con il nomignolo di Cecilia Rodriguez per sbaglio.

Sembra infatti che Francesco Monte non abbia ancora dimenticato la sua ex, che lo ha lasciato dopo aver conosciuto Ignazio Moser nell’edizione dell’anno scorso del reality targato Mediaset. Mentre i due litigavano Monte avrebbe detto alla Salemi “ma stai scherzando, Chechu?“.

La ragazza non se n’è accorta e si è arrabbiata invece per il termine “cavalla” usato sempre da Monte. I due sono molto attenti al tema peso corporeo. In giardino e davanti a tutti, Giulia e Francesco hanno discusso. Tutto comincia con Francesco che deride Giulia per l’espressione “hai lanciato l’ago” anziché “hai lanciato l’amo”. Poi, quando lei si è definita “un piccolo pony”, lui l’ha corretta: “Piccolo pony…. avrei dei dubbi. Sei una cavalla“.

La Salemi a quel punto ha risposto: “E tu un’arachide”. Il riferimento è alla forma fisica del giovane. “Ma l’arachide sai cos’è?”, ha chiesto lui. E poi ancora: “Sei una donnona, ma non prenderla come un insulto”.

Francesco Monte, sempre in queste ore ha fatto un discorso chiaro alla Salemi facendo probabilmente capire di voler restare single: “È quasi un anno – spiega Monte a Giulia – che sono single ed è la prima volta che sto per un periodo così lungo da solo. A me piace stare in coppia, dare e ricevere amore. Ma oggi sto benissimo, ho trovato il mio equilibrio da solo. Mi piacerebbe innamorarmi, ma ancora non ne sento la necessità. E sicuramente non sono ancora pronto. Poi dipende da che persona trovi..”. Come reagirà ora la Salemi a questo allontanamento? Staremo a vedere.