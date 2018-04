ROMA – Luigi Favoloso in crisi con Nina Moric? Il dubbio viene se si sente parlare lo stesso Luigi Favoloso in confessionale: “Vorrei avere notizie da fuori. Ci siamo fatti travolgere dai guai dimenticando quello che voleva dire stare insieme. Io ho capito delle cose che non mi vanno più bene e ho deciso di cambiarle nella mia vita”.

Dubbio che si alimenta vedendo l’affiatamento tra Luigi e Patrizia Bonetti.

Nella casa del Grande Fratello Luigi Favoloso, attuale fidanzato di Nina Moric, è sempre più pericolosamente vicino a Patrizia Bonetti.

Mentre si preparavano per andare a dormire Patrizia, in vestaglia, si è avvicinata a Luigi Favoloso. Lui però la ha avvertita: “Abbiamo un grave problema. Vattene perché qui succede un disastro”.

La mattina seguente sia Patrizia che Luigi sono stati chiamati in confessionale . E i due hanno ammesso l’esistenza di una attrazione reciproca.

“Ce la godiamo – ha detto Patrizia – io e Luigi insieme, ci divertiamo. È la persona con cui ho legato di più in assoluto. È un ragazzo molto intelligente e l’intelligenza mi colpisce. Stiamo creando un bel rapporto, lui è una persona speciale”.

Dalla bellissima Nina Moric, al momento, nessuna notizia.