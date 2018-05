ROMA – Luigi Favoloso ha diverse situazioni in sospeso al di fuori della Casa del Grande Fratello.

App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui

Ladyblitz – Apps on Google Play

L’ex di Nina Moric ha infatti conquistato Patrizia, l’eliminata della scorsa settimana, ed ora si sarebbe avvicinato ad un’altra donna all’interno della casa. Della questione se n’è occupato Pomeriggio 5, dove è intervenuta la sorella del diretto interessato.

Ora, dopo Patrizia, Luigi ha cominciato un rapporto ambiguo con Mariana. Per molti, la ragazza napoletana vorrebbe qualcosa di più dell’amicizia dal concorrente in nomination, ma lui non sembrerebbe interessato. A ribadirlo è la sorella di Favoloso. Secondo lei infatti, Luigi

“È un uomo a cui non piace mostrarsi debole davanti a tutta l’Italia, ma quando è stato lasciato in diretta da Nina non ha avuto affatto una reazione distaccata. Cercava di non piangere. Un amore di quattro anni non finisce così, quando uscirà si incontreranno e si guarderanno negli occhi”.

La sorella sostiene dunque che tra loro non è finita qui e aggiunge che la Moric avrebbe reagito come reagisce una persona ferita. Riguardo a Patrizia sottolinea la particolarità di questa amicizia nata davanti alle telecamere. Infine parla anche di Mariana e non nasconde alcun dubbio: per suo fratello è solo un’amica.