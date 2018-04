ROMA – Nina Moric scarica Favoloso mentre lui è al Grande Fratello. Il messaggio è apparso sui social della modella croata. Nina Moric sembra aver perso la pazienza, dopo che il suo fidanzato; Luigi Favoloso, ha avuto degli avvicinamenti sospetti con la coinquilina delreality Patrizia Bonetti.

La modella croata ha “scaricato” il compagno con un messaggio pubblicato sui social. Nina, che nelle scorse ore si diceva allibita dal comportamento di Luigi, dichiarando di aver visto “una persona che non conosco”, stavolta è apparsa decisa a chiudere la storia dopo 4 anni d’amore:

“Voglio soltanto rispondere a tutti quelli che mi chiedono se lo amo ancora: sarei un’ipocrita se dicessi che in quattro anni i miei sentimenti sono cambiati. Ma alla fine la ferita si cicatrizzerà. La vita continua. Gli auguro ogni bene lontano da me Senza alcun rancore. Ora voglio pensare solo a me stessa e soprattutto alla mia serenità, pregando il Signore che finalmente posso abbracciare il mio adorato figlio Carlos”. Poi ha precisato che non accetterà di entrare nella Casa per avere un confronto diretto con il ragazzo, qualora le venisse proposto: “Non ho nessuna intenzione di entrare”.

La notizia della separazione è inaspettata. Per questa ragione, in molti dubitano quindi che sia reale e credono che possa invece essere solo un siparietto inscenato per ottenere l’attenzione mediatica. Solo qualche mese fa, infatti, la storia tra i due andava a gonfie vele e Favoloso chiedeva a Nina di sposarlo.