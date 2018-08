ROMA – L’edizione del Grande Fratello 2015, la quattordicesima, in termini di ascolti è stata piuttosto bassa. L’edizione venne vinta da Federica Lepanto: al suo fianco c’era anche Rebecca De Pasquale. La concorrente venne eliminata dopo 71 giorni e dopo questa partecipazione finì nel dimenticatoio.

La ragazza racconta ora in un’intervista al settimanale Nuovo Tv di essere ridotta al lastrico. L’ex concorrente del Grande fratello di Barbara D’Urso, ha confessato di essere senza soldi: prima di partecipare al reality, la De Pasquale faceva la colf e la dog sitter ma poi è rimasta senza lavoro e ora per sopravvivere si è messa a vendere alcuni dei suoi affetti personali nei mercatini online.

La De Pasquale racconta di vivere con lo stipendio del compagno. Ma quanto guadagnava durante il Grande Fratello? “Il mio guadagno per tre mesi nella Casa è stato di 1900 euro, poco più di 600 euro al mese. Ma oggi per me lavorare è diventato più difficile per cui non riesco più ad arrivare alla fine del mese”.

La e concorrente non risparmia frecciatine alla D’Urso: “Quando il reality è passato nelle mani di Barbara D’Urso, la conduttrice ha preferito sostituire gli ex gieffini come me con altre persone note, che conosceva meglio di noi”.