ROMA – Daniele Bossari è il vincitore del Grande Fratello Vip.

L’ex Vj ha il cuore d’oro: è talmente grato al Grande Fratello Vip che lo ha riportato sugli schermi televisivi dopo una brutta depressione ed ora ha deciso di devolvere in beneficenza la metà del montepremi vinto al reality.

Un bottino da 100 mila euro che servirà anche alle imminenti nozze con Filippa Lagerback, ma che il nuovo opinionista dell’Isola dei Famosi ha deciso di dare per metà alla Onlus Cbm, associazione che sostiene i bambini disabili.

Come riporta il settimanale Nuovo, gli altri 50mila euro, oltre che per organizzare le nozze, verranno utilizzati per fare alcuni lavori di ristrutturazione nell’appartamento in cui vive con la compagnia e la figlia Stella.