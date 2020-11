Guenda Goria contro Elisabetta Gregoraci: “Non mi piace. Il suo essere falsa viene fuori sempre più”.

Intervistata dal settimanale Chi, Guenda Goria, la figlia di Maria Teresa Ruta, ha attaccato Elisabetta Gregoraci:

“Non mi piace Elisabetta Gregoraci, senza dubbio.

Passa il tempo e il suo essere falsa viene fuori sempre di più.

Vive della sua immagine, guai se la sfiori altrimenti ti sbrana, priva di senso dell’ironia completamente, scioccante credetemi; nella sua perfezione c’è qualcosa di sinistro ma tanto imperfetto.

Elisabetta manca di umanità, anzi non sa nemmeno cosa sia”.

La replica di Elisabetta Gregoraci

“Senza umanità? È grave! Facile parlare quando sei fuori perché queste cose non me le hai dette in faccia nei 50 giorni che eri qui? Mi hai voluto nel cucurio e non mi hai detto niente, questo mi fa molto pensare.

Ti sei tanto lamentata per una frase di Matilde, ma questo è peggio, queste sono parole molto forti e pesanti. Ma non facevi altro che dormire fino all’una e fare le tue cose, in cucurio per tre giorni ti ho fatto da cameriera”.

La contro replica di Guenda Goria:

“Penso che tu cerchi sempre di essere carina con tutti, ma in questa ricerca ossessiva non esce fuori la tua vera natura, la tua vera umanità che è molto diversa.

Credo che tu debba spettinarti un pochino, ma non i capelli, l’anima, nel cadere e nel mostrarci imperfette siamo belle lo stesso, lo saresti anche tu”. (Fonte: settimanale Chi)