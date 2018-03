ROMA – Guendalina Tavassi è scomparsa dai social da alcuni giorni. L’ex gieffina è stata vittima di bullismo insieme a sua figlia maggiore. Il profilo Instagram della donna è stata hackerato e lei ha cercato sin da subito di recuperarlo. Purtroppo, le cose sono andate a finire nel peggiore dei modi.

Chi si è appropriato del social della Tavassi è infatti passato alle minacce e alla richiesta di soldi per riaverlo. Le cose sono poi degenerate quando Guendalina e la piccola Gaia si sono mostrate sul profilo del marito di lei in condizioni non del tutto salutari. Le due sembrano infatti essere state picchiate e riportano alcune escoriazioni e lividi sul viso, soprattutto la bambina.

Sul profilo del marito dell’ex gieffina, oltre alle spiegazioni della chiusura dell’Instagram di lei, è stato condiviso un video in cui le due donne chiariscono ciò che è accaduto, denunciando a gran voce la vicenda.

“Ciao ragazze, noi volevamo prima di tutto tranquillizzarvi. Gaietta sta bene adesso, io pure. Purtroppo questo fenomeno del bullismo esiste e bisogna in qualche modo fermarlo. Presto mi ridaranno l’account, così potremmo magari condividere con voi questo brutto episodio che vogliamo cancellare. Volevamo ringraziarvi per tutti i messaggi che ci state mandando”.