Guendalina Tavassi pubblica foto con occhio nero su Instagram e poi la cancella. La figlia: “Come l’hanno ridotta…”. E’ giallo per una foto, piuttosto grave, pubblicata su Instagram e poi cancellata sia da Guendalina Tavassi che dalla figlia Gaia Nicolini.

Guendalina Tavassi con l’occhio nero su Instagram, poi la foto viene rimossa senza fornire alcuna spiegazione

La foto e la didascalia fanno intendere che Guendalina sia stata ridotta così da qualcuno. Insomma, l’occhio nero non sarebbe il frutto di un incidente ma di una violenza subita dall’ex concorrente del Grande Fratello. Perché altrimenti la figlia non avrebbe scritto su Instagram: “A ridurre mia madre così… che schifo. Vergogna. Sono senza parole”.

La figlia ha condiviso una foto che la madre aveva postato su Instagram poco prima. La Tavassi era stata più criptica perché aveva scritto: “Io fortunatamente sono ancora qua!”. Una didascalia che poteva dire tutto e niente. Poteva anche significare che era uscita, meglio del temuto, da un incidente.

Guendalina Tavassi con l’occhio nero, la figlia chiarisce: qualcuno l’ha ridotta così…

Invece la figlia ha sciolto ogni dubbio escludendo proprio un qualcosa di fortuito dietro all’occhio nero della madre. Secondo quanto scritto da Gaia Nicolini su Instagram, qualcuno avrebbe ridotto la Tavassi in questo modo. Che tradotto in poche parole significa: qualcuno le ha fatto un occhio nero. Ed è qualcosa di gravissimo naturalmente perché presuppone l’esercizio di una violenza sulla Tavassi.

Infatti la foto è diventata virale nel giro di pochi minuti e tutti i suoi fan hanno iniziato a preoccuparsi per la Tavassi. Ma poi si sono anche arrabbiati perché Guendalina, dopo aver fatto scattare un allarme così preoccupante, ha cancellato l’immagine senza fornire alcuna spiegazione.