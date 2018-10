ROMA – Guendalina Tavassi ha vissuto un trauma nell’adolescenza e una profonda crisi con il papà che adora. L’ex gieffina e concorrente di Tale e quale show ha spiegato di aver scelto di vivere con il padre quando, ancora adolescente, i suoi genitori hanno divorziato. Un padre amorevole, che l’ha sempre viziata e coccolata, ma i loro rapporti sono andati in crisi quando a 17 anni è rimasta incinta.

La Tavassi in una intervista al settimanale Ora racconta di essere riuscita a superare la rottura tra la madre e il padre, anche se è stato un motivo di grande dolore: “La separazione dei miei genitori è stato il trauma della mia adolescenza. Non posso dire di essere stata una bambina infelice. Decisi di vivere con mio padre, mentre mio fratello rimase con mia madre. Per questo, papà è stato anche un mammo e questo suo ruolo era anche divertente”.

Poi parla del rapporto col padre: “Papà non mi vietava nulla, ho sempre fatto di testa mia. Mi ha viziato e coccolato e ancora oggi è perdutamente innamorato di me”. Le cose sono cambiate quando, a 17 anni, Guendalina è rimasta incinta: “Papà per mesi e mesi non mi rivolse la parola. Mi disse solo che metteva a disposizione un tetto per me e per la piccola. Per quanto riguardava la gestione di mia figlia invece me la sarei dovuta sbrigare da sola. Oggi – conclude la Tavssi – lo ringrazio perché il dovermi occupare di mia figlia mi ha fatto maturare e resa migliore”.