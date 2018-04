ROMA – Il 19 maggio il principe Harry e Meghan Markle diventeranno marito e moglie e lei diventerà un membro ufficiale della famiglia reale. Ma prima di infilare l’anello al dito e giurarsi amore eterno, come vuole la tradizione, via ai festeggiamenti. Ognuno con i propri amici.

Stando a quanto pubblicato dalla rivista Us Weekly, la Markle avrebbe già onorato questa festa il weekend del 3 e 4 marzo nell’Oxfordshire, precisamente alla Soho Farmhouse, un’antica struttura formata da diversi cottage e dotata di una bellissima Spa. Lo stesso posto, tra l’altro, dove si sono svolti i primissimi e segreti appuntamenti tra i due futuri sposi. Era l’estate 2016.

Come sottolinea E!, Meghan avrebbe trascorso ”una giornata dedicata al buon cibo e alle coccole”, prima di cominciare il conto alla rovescia dei suoi ultimi due mesi da signorina. E Harry? Il secondogenito di Carlo e Diana ancora deve vivere questo importante momento di passaggio, ma il tempo stringe e ora ci siamo, stando ai rumor.

Stando a quanto spifferato dall’edizione americana di Vanity Fair, il principe avrebbe nominato suo fratello William e il suo migliore amico Tom Inskip (Skippy per gli amici), organizzatori ufficiali del suo addio al celibato.

Vanity Fair scrive che la location prescelta è probabilmente un boutique hotel molto lussuoso in Messico. Un amico del principe avrebbe rivelato alla rivista che ”Tom è stato incaricato di trovare la giusta location”, che deve essere un posto dove ”il gruppo non sia individuato facilmente” da paparazzi e curiosi. Tom è andato a vedere ”un posto favoloso in Messico la scorsa settimana che gli è piaciuto molto”, anche se sa bene che “per molti è un po’ lontano, ma sicuramente è nella sua wish list”. Questa è l’ultima indiscrezione uscita.

Ma ci sarebbe anche un’altra meta, molto più vicina, svelata tempo fa dal Daily Mail e poi confermata anche dal Daily Star: la stazione sciistica svizzera di Verbier. Ma non aspettatevi un weekend di eccessi. Come riporta ancora l’edizione americana di Vanity, Harry ora ”fuma di meno, anche se Meghan non è ancora riuscita a convincerlo a smettere del tutto. Non beve più tanto e, per il suo addio al celibato, non vuole certo ripetere la figuraccia di Las Vegas”.