Harry e Meghan, Jane Goodall: “La nuova vita per il principe è impegnativa”

LONDRA – La nuova vita americana non è facile per il principe Harry che a dicembre ha scosso il mondo annunciando la decisione di fare un passo indietro rispetto alla famiglia reale e da fine marzo, insieme alla moglie Meghan, ufficialmente non è più ‘senior royal member’.

A rivelarlo è stata una testimone inaspettata, Jane Goodall: la 86enne primatologa britannica ha spiegato di “essere stata in contatto” con il duca di Sussex da quando ha lasciato il Regno Unito e ha sostenuto che la vita negli Usa con il piccolo Archie è “un po’ impegnativa” e non sa che piega prenderà la vita di Harry.

Harry e Meghan, con il figlio di poco meno di un anno, si sono installati inizialmente in Canada, nella penisola di Vancouver, prima di trasferirsi di recente in California, più vicini alla madre di lei e a Hollywood. Entrambi sono fan della Goodall per il suo impegno a favore dell’ambiente e l’hanno ospitata a Frogmore Cottage l’estate scorsa, quando Archie era nato da poco.

“Non so come verrà pianificata la sua carriera, ma, sì, sono in contatto (con Harry), anche se penso che stia trovando la vita un po’ impegnativa in questo momento“, ha riferito in un’intervista a Radio Times.

Quanto all’impegno del duca a favore dell’ambiente, è ‘macchiato’ solo dalla passione per la caccia, ma anche a questa dirà addio, ha sostenuto la primatologa, facendo riferimento alla nota avversione di Meghan per l’arte venatoria. “Sospetto che vi abbia messo fine”, ha sottolineato. (fonte AGI)