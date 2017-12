LONDRA – Segnate sul calendario questa data: 19 maggio. Quel giorno il principe Harry e la sua fidanzata, l’attrice americana Meghan Markle, si sposeranno al Castello di Windsor. L’annuncio ufficiale è stato dato da Kensington Palace, residenza ufficiale di Harry e suo fratello William. La cerimonia si celebrerà nella cappella di San Giorgio.

La precisazione giunge dopo l’annuncio ufficiale delle nozze, che faceva riferimento semplicemente alla primavera prossima. Il mese è quello indicato da tutte le previsioni. Nel comunicato si puntualizza che Meghan diverrà cittadina britannica e sarà battezzata e cresimata nell’occasione secondo i riti della Chiesa anglicana, in modo che la cerimonia possa essere religiosa. L’attrice è attualmente protestante, mentre il padre ha radici cattoliche e lei stessa ha frequentato una scuola cattolica negli anni del liceo.

La cerimonia si svolgerà nella St George’s Chapel, la stessa in cui nel 2008 si sposò Peter Phillips, cugino di Harry e figlio della principessa Anna, e nel 2005 fu benedetta l’unione di Carlo e Camilla. I dettagli erano già tutti noti, mancava solo il giorno esatto delle nozze, che sarà quindi un sabato.

Kensington Palace sottolinea ancora che le spese del matrimonio saranno a carico della famiglia reale, dal servizio in chiesa, alla musica, ai fiori, al ricevimento. Il portavoce di Harry, Jason Knauf, citato dall’agenzia Pa, osserva infine come Windsor rappresenti “un posto molto speciale” per il principe, anche per il tempo trascorso al castello insieme a Meghan nei 16 mesi della loro relazione.

Il grande elemento di novità per i Windsor è rappresentato proprio dalla figura di Meghan, dalle sue origini afroamericane, dalla sua carriera di attrice con un divorzio alle spalle e dalla modesta differenza d’età con Harry: 36 anni contro i 33 del secondogenito di Carlo e Diana.

Nei prossimi sei mesi la coppia ha in programma un fitto calendario di visite in giro per il Regno, in modo da far conoscere Meghan – futura duchessa di Sussex secondo le previsioni – al Paese prima del matrimonio. A primavera poi Come sottolinea Sky News, questa primavera sarà fitta di momenti importanti per i reali. Oltre infatti alle nozze di Harry e Meghan è in arrivo il terzo figlio di William e Kate, la cui nascita è attesa in aprile.