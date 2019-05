LONDRA – “Buon compleanno, Charlotte! Tanto amore, H e M xo”. Così Harry e Meghan Markle hanno fatto gli auguri alla loro nipotina che ha compiuto 4 anni il 2 maggio. Ma tanto è bastato per creare nuovi imbarazzi a corte. Non solo la scelta di inviare auguri come zii qualsiasi via social, ma anche la firma con tanto di emoticon che fa tanto “Gossip girl”, hanno scatenato non pochi pettegolezzi.

Secondo i bene informati dietro al messaggio di auguri si nasconderebbe la zia Meghan in persona. Nessun addetto stampa reale, infatti, si sarebbe mai sognato di scrivere quel “xo”, tipica sigla americana che sta per “baci e abbracci”. Il segno, forse, che Meghan Markle si stia lentamente riprendendo i suoi spazi, in barba alla rigida etichetta reale. Alla vigilia delle nozze, infatti, la duchessa del Sussex era stata costretta a chiudere tutti i suoi account social.

Tra l’altro la pagina Instagram Sussex Royal, dalla quale sono partiti gli auguri per la piccola Charlotte, on segue nessun account legato alla royal family, né Kensington Royal, quello ufficiale di Kate e William, né Clarence House, la pagina di Carlo e Camilla, né The Royal Family, che però si seguono a vicenda. Sarà solo distrazione? (Fonte: Instagram)