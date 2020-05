Harry e Meghan sono costati 44milioni di sterline ai contribuenti britannici

ROMA – Harry e Meghan sarebbero costati ai contribuenti britannici almeno 44 milioni di sterline.

L’ex ministro liberal britannico Norman Baker si è preso la briga di controllare quanti sono costati i Sussex. Il lungo elenco di costi che i contribuenti britannici hanno dovuto sostenere di tasca propria alla coppia, è stato pubblicato dal Daily Mail.

L’addio dei Sussex è costato molto all’immagine di House of Windsor.

Ma non è nulla in confronto al costo finanziario per i contribuenti britannici.

Spese colossali, scrive Baker sul tabloid britannico, lasciate dai due viaggiatori “Eco Warrier” dopo aver voltato le spalle alla Gran Bretagna a soli due anni di distanza dal sontuoso matrimonio che sembra stia costato 33,5 milioni di sterline.

“Dal giorno del loro matrimonio al 31 marzo di quest’anno, ho stimato che il contribuente britannico abbia sborsato più di 44 milioni per fornire a Harry e Meghan tutto ciò che vogliono”.

“Ci era stato promesso che per la coppia, i finanziamenti pubblici sarebbero terminati dopo il 31 marzo, quando sarebbero ufficialmente usciti dalla vita reale”.

Ma le cose, osserva Baker, non sono così semplici. Anche se hanno lasciato il Regno Unito, c’è ancora un conto pesante da pagare.

La lista dei costi dell’ex ministro parte dalla sicurezza di Meghan Markle e Harry d’Inghilterra: in due anni 7 milioni di sterline, circa 7,8 milioni di euro.

Poi c’è Frogmore Cottage, proprietà di 10 stanze nella cittadina di Windsor e i lavori di ristrutturazione sono costati complessivamente 2,4 milioni di sterline (2,6 milioni di euro).

La coppia si era trasferita a Frogmore all’inizio dell’estate del 2019, ma è rimasta meno di sei mesi. Poi si è andata a vivere in Canada.

Harry e Meghan hanno accettato di rimborsare i costi di ristrutturazione per Frogmore Cottage. Hanno offerto 18.000 sterline al mese, cifra che dovrebbe inoltre coprire l’affitto.

“Supponendo un affitto di 10.000 sterline al mese, ci vorranno 25 anni per rimborsare i costi di ristrutturazione, e questo è senza interessi o manutenzione”.

“Eppure hanno un patrimonio di molti milioni. La coppia potrebbe rimborsare l’intero importo in un unico versamento”, osserva caustico Baker.

Ma la lista dell’ex ministro è lunga. Passa allo staff: è costato 592 mila sterline, i viaggi nei jet privati la bellezza di 1 milione.

Harry e Meghan, liberi da doveri reali, non avranno difficoltà a guadagnare molti milioni in più da aggiungere alle decine che già hanno, osserva Baker.

Gli esperti dell’agenzia Talent Bureau hanno stimato che i Sussex potrebbero guadagnare almeno 100.000 dollari ad apparizione pubblica, mentre Harry, per un discorso, essere pagato fino 500.000 dollari, conclude l’ex ministro. (Fonte: Daily Mail)