LONDRA – Meghan Markle ha passato il suo primo Natale col fidanzato Harry e la famiglia Windsor. Un Natale fantastico, con “la famiglia che non ha mai avuto”, ha detto il principe. Peccato che questa frase abbia scatenato Samantha Markle, sorellastra di Meghan, che su Twitter ha ricordato al futuro cognato che una famiglia la sua promessa sposa ce l’ha già: “Una famiglia molto grande e che è sempre stata al suo fianco”, ha replicato sui social network.

Le parole di Harry dunque hanno offeso la sorellastra di Meghan, che ha anche ribadito come nonostante il divorzio dei genitori, l’attrice di 36 anni aveva a disposizione due case dove andare. Fra le due comunque non corrono buoni rapporti: Samantha sta scrivendo un libro sulla sorellastra definendola una “principessa arrivista” per il suo fidanzamento col giovane Windsor.

Tutto è nato dalle dichiarazioni del principe Harry al programma radiofonico della Bbc ‘Today’ nel corso del quale è andata in onda la sua intervista all’ex presidente americano Barack Obama. La sua promessa sposa quindi si sarebbe sentita del tutto a suo agio a Sandringham coi reali che, stando sempre ad Harry, sono “la famiglia che lei non ha mai avuto”.

I genitori di Meghan hanno divorziato nel lontano 1987 e suo padre, Thomas Markle, non ha ancora incontrato il principe. Nelle fotografie scattate a Natale, Meghan appare molto sorridente, in particolare in quella che la ritrae con William, Kate ed Harry mentre vanno a messa alla St Mary Magdalene Church di Sandringham (nel Norfolk). E’ stata scattata da una mamma single inglese, la 39enne Karen Anvil, che l’ha vista pubblicare dai media di tutto il mondo. Coi proventi dei diritti spera ora di pagare gli studi alla figlia di 17 anni.