Royal baby, Harry e Meghan Markle chiedono privacy: è già nato?

LONDRA – Il principe Harry e la duchessa del Sussex Meghan Markle hanno deciso di mantenere privati i piani previsti per l’arrivo del loro primogenito. Una decisione che fa scattare il sospetto e in molti si chiedono se il royal baby non sia già nato.

Il dubbio è nato dopo l’annuncio in una nota ufficiale diffusa da Kensington Palace che chiede riservatezza per l’arrivo del primo figlio di Harry e Meghan: “Il Duca e la Duchessa di Sussex sono molto grati per i messaggi di buon augurio ricevuto da tante persone in giro per il Regno Unito e per il mondo, ma hanno preso la decisione personale di mantenere privati i piani previsti per l’arrivo del bebè. Il Duca e la Duchessa si riservano di condividere le notizie esaltanti (che li aspettano) con tutti dopo che avranno avuto l’opportunità di celebrarle privatamente come una nuova famiglia”.

Una scelta che dipenderebbe dall’atteggiamento critico dei media verso Meghan e la diffusione recente di voci di presunte tensioni fra i duchi di Sussex e altri membri della famiglia reale, in particolare il principe William e sua moglie Kate Middleton. La nascita del royal baby però ha inevitabilmente attirato attenzione e secondo alcuni rumors il bimbo potrebbe essere già nato.