ROMA – I fantastici 4 di Kensington Palace si separano: per Harry e Meghan Markle è giunto infatti il momento di trasferirsi nella residenza di Frogmore House, nel parco del castello di Windsor, appositamente rinnovata per l’arrivo della nuova famiglia. I fratelli Harry e William, entrambi nati e cresciuti a Kensington Palace, prendono per la prima volta ciascuno la propria strada.

Il trasloco era già stato previsto proprio in concomitanza dell’arrivo del Royal Baby. Meghan è infatti appena entrata ufficialmente in maternità, il che significa che non avrà più apparizioni ufficiali sino al parto. I duchi del Sussex si ritireranno fino ad allora nella loro nuova dimora.

Con loro si separa anche lo staff. Con William resteranno persone esperte di governo, come il guru delle Pr Jason Knauf, mentre Harry e Meghan hanno assunto a capo della comunicazione Sara Latham, ex consigliera dei Clinton e di Tony Blair.

Un passo obbligato quello di dividersi dal momento che i due fratelli hanno davanti a sé un futuro decisamente differente. Con il principe Carlo che si prepara al trono, spetterà a William assumere il titolo di Principe del Galles, mentre Harry resterà duca di Sussex. Ma non mancano le malelingue che anche dietro al trasloco intravedono sempre una supposta rivalità tra le duchesse, Meghan e Kate.

Fonte: The Sun