ROMA – Il principe Harry ha sposato Meghan Markle perché non poteva avere Pippa Middleton? Il rumors nasce prepotente sua Buckingham Palace dopo le parole di Duncan Larcombe, biografo reale e autore di The Price Harry: The Inside Story in una intervista al tabloid The Sun.

Già nel 2011 Harry e Pippa erano apparsi complici e intimi durante le nozze di William e Kate Middleton, tanto che in molti tra i sudditi e i fan avevano sperato in una loro love story. All’epoca, Pippa aveva 28 anni ed Harry 27 e durante il Royal Wedding, dove sono stati i testimoni dei fratelli maggiori, i due sembravano avere una certa alchimia.

Nell’intervista Larcombe ha lasciato intendere che Harry si fosse innamorato di Pippa, ma un matrimonio tra i due non sarebbe stato possibile per non destare scalpore a Corte. Così il principe e ora duca del Sussex avrebbe ripiegato su Meghan Markle, che secondo gli esperti di gossip è molto simile a Pippa per temperamento, classe e interessi. Come Pippa, anche Meghan è appassionata di attività fisica e conduce una vita salutista.

L’indiscrezione ha suscitato molte polemiche nel Regno Unito, ma sei anni dopo le cose sono molto diverse ormai. La sorellina di Kate ha sposato James Matthews, finanziere 7 anni più grande di lei nel 2017, mentre Harry nel 2018 è convolato a nozze nel 2018 con Meghan.

Ognuno dunque ha proseguito con la sua vita e ora sugli spalti di Wimbledon Kate, Meghan e Pippa sono apparse insieme alla manifestazione sportiva, sorridenti e affiatate. Forse solo una mossa, secondo alcuni, per mettere a tacere i rumors sulla rivalità tra le tre. (Fonte The Sun)