Hayley Hasselhoff, la figlia di David Hasselhoff, posa nuda per Playboy: “Lo faccio per le donne curvy” (foto Instagram)

La figlia di David Hasselhoff, Hayley Hasselhoff, posa nuda per Playboy, come modella plus-size.

La figlia dell’attore di Baywatch e della sua ex moglie Pamela Bach, 28 anni, apparirà sulla copertina dell’edizione europea della rivista di maggio.

Hayley Hasselhoff e il padre David Hasselhoff

Per Hayley Hasselhoff era importante però avere l’approvazione del padre: “Mio padre è sempre favorevole rispetto alle scelte che faccio per la mia carriera. Mia madre e mio padre sono sempre dalla mia parte in tutto ciò che faccio”, ha spiegato a MailOnline.

Hayley Hasselhoff ha scattato le foto durante il lockdown a Parigi. “In un primo momento ero scettica all’idea di posare nuda e mi chiedevo: “Playboy…”, ma poi mi sono detta: “Fantastico! Posso fare questo gesto per le donne curvy durante una pandemia globale e far sapere loro che hanno tutto il diritto di celebrare i loro corpi”.

Lo shooting di Hayley Hasselhoff per Playboy

Riguardo allo shooting, ha raccontato: “Ci sono stati sicuramente momenti sul set in cui ero preoccupata perché era la prima volta che facevo qualcosa del genere… ma poi quel pensiero positivo è tornato e mi sono detta: ‘Aspetta un attimo, è per questo che sei qui oggi’. Mi sono sentita molto potenziata quando ho lasciato il set. Mi sentivo come se fossi radicata e avessi preso possesso del mio corpo. Se sei una taglia forte il tuo corpo non deve essere oggettivato se lo celebri in modo così artistico. Sono molto, molto orgogliosa delle foto. Penso che sembrino stupende”.