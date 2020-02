Heather Parisi invia cartoline da Hong Kong, c’è chi l’accusa: “Così ci mandi il coronavirus”

HONG KONG – Heather Parisi racconta sui social la sua vita quotidiana a Hong Kong durante l’emergenza coronavirus. “L’unica cura alla sindrome influenzale da Coronavirus è una enorme assunzione di responsabilità da parte di tutti, che significa il rispetto delle regole da parte di tutti senza isteria, senza panico e soprattutto senza dannosissimi e ingiustificati allarmismi”, spiega l’ex showgirl apparendo sempre con la mascherina.

“Si esce pochissimo e molti lavorano da casa – racconta . Tutti indossano la mascherina e si disinfettano le mani all’entrata di ogni edificio pubblico. Non c’è panico, né isteria. Hong Kong si è dimostrata pronta”. L’ex ballerina racconta anche che la sua vita non è stata stravolta dall’emergenza anche perché ha sempre amato stare a casa a leggere, a cucinare, “e per questa ragione le nostre abitudini non sono assolutamente cambiate. In compenso, è lo stile di vita della gran parte dei cittadini di Hong Kong ad essere cambiato diventando molto più simile al mio”.

L’ultimo video postato da Heather Parisi ha però suscitato in rete moltissime polemiche tanto che una fan è arrivata ad accusarla di diffondere lei stessa il Coronavirus fino in Italia, ma la replica non è tardata ad arrivare. La Parisi infatti si è mostrata mentre andava ad imbucare alcune cartoline proprio per i suoi fan e un hater sul suo profilo le ha scritto: “Così spedisci pure il virus visto che ha una vita di 9 giorni su di una superficie”.

“Mi auguro sinceramente che la tua sia una battuta, infelice, ma pur sempre una battuta. Mi rendo sempre più conto che esiste la più assoluta disinformazione sull’argomento Coronavirus e che la paura tira fuori il peggio dalla gente”, ha scritto in risposta all’accusa la showgirl. Una replica appoggiata da molti dei suoi fan, che hanno mostrato di pensarla esattamente come lei. (fonte INSTAGRAM)