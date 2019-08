ROMA – Potrebbe costare una multa da 6mila euro alla top model tedesca Heidi Klum e al marito Tom Kaulitz, freschi sposi sabato scorso a Capri a bordo dello yacht Christina O., un bagno nelle acque proibite dell’antro di Tiberio.

I fatti risalgono a lunedì pomeriggio quando, poco prima del tramonto, i due sposi sono arrivati alla Grotta Azzurra in compagnia di una ventina di ospiti e si sono immersi nelle acque proibite alla balneazione dell’antro di Tiberio. Non una novità per la top model che già lo scorso anno, proprio il 5 agosto, si era immersa nello stesso specchio d’acqua.

Questa volta però, sulla gradinata che via terra conduce alla grotta era appostata una pattuglia dei carabinieri di Anacapri che in attesa di identificare i soggetti in acqua, ha verbalizzato l’infrazione. I militari sono rientrati in caserma per stilare il verbale secondo l’ordinanza che prevede una multa fino a seimila euro per chi si bagna nelle acque negate. Il verbale è stato poi inviato agli enti competenti.

Heidi Klum è stata poi nei giorni scorsi protagonista anche di un incidente a luci rosse che si è trasformato in un breve spettacolino dedicato ai fan. La gonna floreale della top model e presentatrice tedesca si è strappata e lei ha inscenato su Instagram un balletto in cui ha messo in mostra il lato b. I fan, decisamente contenti di tanto bel vedere, hanno ringraziato. Heidi Klum aveva recentemente conquistato i media di tutto il mondo dopo aver mostrato il suo nuovo marito. Si tratta di Tom Kaulitz, il leader dei Tokyo Hotel. (Fonte Ansa).