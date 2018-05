ROMA – Heidi Klum ha ritrovato l’amore con uno dei gemelli della band tedesca dei Tokio Hotel, Tom Kaulitz. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui, Ladyblitz – Apps on Google Play] Lui 28 anni, lei 44 (quasi 45). I due hanno di recente ufficializzato la loro relazione con un viaggio in Messico, dove sono stati paparazzati mentre si scambiavano effusioni piccanti a bordo piscina.

E adesso, dopo quelle foto bollenti, la Klum ‘provoca’ di nuovo i suoi fan con uno scatto super sexy su Instagram. Scatto doppiamente ‘interessante’, perché la ex modella si immortala in un selfie in cui appare con un look totalmente acqua e sapone ma che lascia intravedere anche le curve dall’asciugamano.

Per la serie: passano gli anni ma il sex appeal di Heidi, a quasi 45 anni (li compirà il 1 giugno) e dopo quattro figli resta inalterato.

Splendida, anche completamente struccata, al naturale, e sexy da morire: i follower di Instagram, neanche a dirlo, sono andati fuori di testa alla vista di quello spettacolo.

Recentemente un amico ha svelato quello che sarebbe il suo segreto alla rivista americana National Enquirer: “Heidi è convinta che il se**o la tenga giovane”. Sempre secondo la fonte, Heidi lo farebbe cinque volte al giorno e sarebbe anche molto esigente con i partner sotto le lenzuola.