ROMA – Ignazio Moser pubblica una foto in deshabillè su Instagram ma è il commento di Cecilia Rodriguez a incendiare gli animi.

Su Instagram Moser ha postato uno scatto in cui la maglietta alzata “al punto giusto” lascia scoperti gli addominali scolpiti. Nel post l’ex concorrente del Grande Fratello Vip scrive: “Quando ti stai mettendo una maglia e ti interrompono per chiederti qualcosa… è successo qualcosa?”. La fidanzata ha allora rilanciato: “E’ successo di tutto”. Che avrà voluto dire? La fantasia di chi legge non ha limiti…