MILANO – “Io e Cecilia Rodriguez conviviamo e voglio un figlio da lei”. Ignazio Moser è più innamorato che mai della sorellina di Belen e in un’intervista a Vanity Fair si lascia andare a grandi rivelazioni.

“Spero di proseguire a stare così bene in coppia”, dice il ciclista confermando che la love story nata tra le mura della casa del Grande Fratello Vip, prosegue a gonfie vele. E poi non ha paura di guardare al futuro: “Quando hai una relazione così appagante – ha spiegato – è normale che fai progetti. Non dico tra un anno, ma in futuro vorrei avere un figlio con lei. In fondo ho sempre desiderato essere padre”.

Proprio lui che prima di entrare nella casa più spiata d’Italia non pensava affatto al fidanzamento: “Ero single ormai da tre anni e ho partecipato al programma con la testa di un uomo non impegnato. Cecilia mi piace molto. La nostra è una relazione stabile, ma lei è una ragazza molto divertente. Siamo molto complici, giochiamo insieme, non è quel tipo di fidanzata che ti controlla il telefono tutti i giorni”.

E dopo aver convissuto nella casa di Cinecittà, il passo è stato per così dire obbligato: “Abbiamo preso un appartamento insieme a Milano. Dopo più di 70 giorni trascorsi insieme, 24 ore su 24, non si poteva tornare indietro. Però, dopo la fine del programma, è stato strano andare a cena insieme da soli per la prima volta. Di solito è il primo passo che fai quando vuoi conoscere una persona, noi invece ci conoscevamo già tanto senza mai essere usciti per un appuntamento”.