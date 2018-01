ROMA – Niente nozze in vista tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. A smentire la proposta di matrimonio è stato proprio il bel fidanzato della sorellina di Belen Rodriguez durante la sua apparizione a Domenica In il 7 gennaio. I rumors di nozze tra i due si sono fatti insistenti dopo l’apparizione al dito di Cecilia di un vistoso anello, ma Moser ha spiegato che quello era un regalo di Belen e che il significato del gioiello è stato del tutto travisato.

Il sito Leggo riporta le parole di Ignazio Moser, che sottolinea come la storia d’amore con Cecilia Rodriguez iniziata nella casa del Grande Fratello Vip prosegua a gonfie vele, ma parlare di nozze sembra essere ancora prematuro:

“Stiamo vivendo un bel rapporto d’amore ma non ci sono nozze in vista con Cecilia, ogni cosa a suo tempo, è presto. L’anello è stato travisato, sono cose inventate dalla stampa. Era un regalo di Belen alla sorella. Io le ho regalato il braccialetto di brillanti”. Così ha parlato con chiarezza Ignazio Moser a Domenica In, ospite di Cristina Parodi, durante la sua intervista. Dunque non sembrano esserci nozze in vista per i due, almeno per quanto riguarda le dichiarazioni ufficiali. Oggi è una giornata intensa per Ignazio che, dopo la presenza solitaria a Domenica In si trova ora a La7 da Giletti, a Non è l’arena, stavolta in compagnia di Cecilia Rodriguez”.